Visitez l’exposition « Capitale(s), 60 ans d’art urbain » avec des étudiants médiateurs ! Salle Saint-Jean de l’Hôtel de Ville, 23 février 2023, Paris.

Du jeudi 23 février 2023 au jeudi 25 mai 2023 :

jeudi

de 18h30 à 20h00

.Tout public. gratuit

Les jeudis soirs, des étudiants de l’ICART vous accompagnent pour (re)découvrir l’exposition « Capitale(s), 60 ans d’art urbain à Paris » de l’Hôtel de Ville : visites guidées, anecdotes, clés de compréhension… l’art urbain n’aura plus de secret pour vous !

Réservez vos billets pour l’exposition le jeudi soir, et profitez d’une médiation offerte par des étudiants se formant aux métiers de la médiation culturelle et du marché de l’art à l’ICART. A travers des échanges et des visites guidées, vous deviendrez incollable sur les artistes et œuvres emblématiques de ce mouvement !

/! Exceptionnellement, il n’y aura pas de nocturne le jeudi 16 mars.

L’ICART, 60 ans sur le devant de la scène artistique et culturelle

Fondée par Denis Huisman en 1963, l’école du

management de la culture et du marché de l’art a été la toute première

école en Europe à préparer aux métiers du commerce de l’art, de la

médiation culturelle, de la communication et du management culturel. L’ICART est un établissement reconnu par le Ministère de la Culture. Il délivre des titres certifiés par l’État de niveau 6 et 7 (Bac +3 et Bac +5).

Depuis plus de 60 ans, cette école de médiation culturelle s’est implantée dans le monde des arts et de la culture comme l’école

de référence dont la vocation est de former, non des créateurs ou des

artistes, mais des acteurs de la vie culturelle et des spécialistes

reconnus dans le secteur des arts en France et à l’étranger.Depuis 2015, Nicolas Laugero Lasserre est le Directeur de l’ICART, spécialiste de l’art dans l’espace public et surtout de l’art urbain. Il a organisé plus de 50 expositions ces dix dernières années autour de ce mouvement et est co-commissaire de l’exposition « Capitale(s), 60 ans d’art urbain à Paris ». « L’art et la culture sont essentiels à la société. Ils

rythment nos vies et ont le pouvoir de faire avancer des communautés

entières. À l’ICART, nous sommes habités par cette conviction. Aussi,

nous avons fait notre mission de former les meilleurs professionnels du

secteur en proposant une formation d’excellence depuis 1963. »

Salle Saint-Jean de l’Hôtel de Ville 5 rue de Lobau 75004 Paris

Contact :

Guillaume Bontemps/Ville de Paris