du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Après sa visite aux sources, le minéralogiste Monnet considère ainsi que ce sont “les eaux les mieux logées qu’il y ait en France, et peut-être aussi en Europe” (1772). Derrière leurs façades de style classique, les bains ont été constamment modernisés pour répondre aux préconisations des médecins et aux exigences des curistes. La visite des espaces intérieurs permet de parcourir l’histoire de l’établissement thermal de Louis XV à Napoléon III, et de comprendre sa profonde transformation à la fin des années 1930.

Gratuit | Sur réservation, dans la limite des places disponible | Durée 1h

Après sa reconstruction au XVIIIème siècle, il devient l'un des édifices majeurs de l'architecture française thermale.

