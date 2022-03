Visitez L’établi, atelier d’ébénisterie Virandeville, 2 avril 2022, Virandeville.

Visitez L’établi, atelier d’ébénisterie Virandeville

2022-04-02 – 2022-04-03

Virandeville Manche Virandeville

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, AL’établi ébénisterie ouvre ses portes le weekend du 2 et 3 avril 2022 de 11h à 19h.

Venez visiter l’atelier de fabrication situé à Virandeville et échanger sur le métier d’ébéniste ou même sur des projets de mobilier.

Qu’est ce que le métier d’ébéniste ? En quoi consiste-t-il ? Quelle différence faire entre menuisier et ébéniste ? Où se former ?

Toutes vos interrogations sur ce métier trouveront des réponses.

Vous pourrez vous initier au travail du bois.

AL’établi est un atelier d’ébénisterie qui a ouvert ses portes courant 2021. Je suis un artisan diplômé du CAP ébénisterie ainsi que du Brevet des Métiers d’Art d’ébénisterie (BMA).

C’est avec plaisir que j’ouvre les portes de mon atelier au plus grand nombre pour présenter ce métier et peut-être même faire naître des vocations.

aletabli.ebenisterie@gmail.com +33 6 14 96 94 98 https://www.aletabli-ebenisterie.fr/?fbclid=IwAR1-rcLcsDmxqGDWfDB9GQ1SKc-9wiPKBM_Q7nqW39w4S5huJ5lNgiIU40Q

dernière mise à jour : 2022-03-07 par CDT Manche