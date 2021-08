Chalon-sur-Saône Espace des Arts de Châlon-sur-Saône Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Visitez l’Espace des Arts de Châlon-sur-Saône Espace des Arts de Châlon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire

Visitez l’Espace des Arts de Châlon-sur-Saône Espace des Arts de Châlon-sur-Saône, 18 septembre 2021, Chalon-sur-Saône. Visitez l’Espace des Arts de Châlon-sur-Saône

le samedi 18 septembre à Espace des Arts de Châlon-sur-Saône

Découverte express des lieux incontournables et backstage : des loges à l’atelier couture, en passant par les espaces scéniques et le salon panoramique au sommet du bâtiment. Prenez de la hauteur ! Ancienne Maison de la Culture édifiée en 1971 par l’architecte Daniel Petit, l’Espace des Arts est un lieu multiple : théâtre, danse, musique, cirque s’y épanouissent pleinement. Mais c’est aussi un bâtiment singulier dans la ville, récemment rénové, avec son architecture contemporaine mêlant béton et verre.

Gratuit | Horaires délivrés à l’inscription. | Renseignements et réservations : 03 85 42 52 12 – billetterie@espace-des-arts.com

Découverte express des lieux incontournables et backstage en compagnie des agents de l’Espace des arts Espace des Arts de Châlon-sur-Saône 5 bis avenue Nicéphore Niépce 71100 Châlon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Autres Lieu Espace des Arts de Châlon-sur-Saône Adresse 5 bis avenue Nicéphore Niépce 71100 Châlon-sur-Saône Ville Chalon-sur-Saône lieuville Espace des Arts de Châlon-sur-Saône Chalon-sur-Saône