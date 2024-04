Visitez les Jardins d’O de Nismes Les Jardins d’O de Nismes Nismes, samedi 1 juin 2024.

• Jeu d’orientation pour les familles (disponible en français et néerlandais)

Gratuit dans le cadre du week-end Parcs et Jardins de Wallonie

Fiche du jeu disponible à l’Office du Tourisme.

Le samedi 1 et dimanche 2 juin de 9h00 à 17h00.

• Visite libre du parc

Cascades, fontaine, jardins thématiques, mares, panneaux éducatifs (animaux, différentes nichoirs, jardins…), jardin d’orchidées, hôtel d’insectes, …

• Barques d’O (Barques à aubes)

Visite écologique du parc en barque à aubes (unique en Belgique).

Profitez ce week-end d’un tarif réduit spécial en donnant le code « Pajawa ».

10€ au lieu de 15€ par 30min. par barque (max. 6 pers.). Dernier ticket à 17h15.

• Golf d’O (Mini-golf)

Jouez au nouveau mini-golf pendant ce week-end à un tarif réduit en donnant le code « Pajawa ». 3€ au lieu de 5€ par personne (maximum 2 heures). Dernier ticket à 16h00.

Les Jardins d'O de Nismes Parc Communal 1 Nismes 5670 Philippeville Province de Namur 060 31 16 35 http://www.tourisme.viroinval.be

©OTViroinval