Visitez les installations de la centrale EDF du Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Visitez les installations de la centrale EDF du Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux, 18 juin 2022, Saint-Paul-Trois-Châteaux. Visitez les installations de la centrale EDF du Tricastin EDF Odysselec – Espace Tricastin Chemin des agriculteur Saint-Paul-Trois-Châteaux

2022-06-18 09:00:00 – 2022-06-18 11:00:00 EDF Odysselec – Espace Tricastin Chemin des agriculteur

Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme Venez découvrir la production d’électricité bas carbone au travers d’une visite gratuite de nos installations.

Ce circuit vous amènera à la découverte des énergies de la centrale. tricastin-eip@edf.fr +33 4 75 50 37 10 https://www.edf.fr/groupe-edf/produire-une-energie-respectueuse-du-climat/visiter-edf/je-m-inscris?etape_visite_centrale=2&poi=14987&animation=grand-public EDF Odysselec – Espace Tricastin Chemin des agriculteur Saint-Paul-Trois-Châteaux

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Paul-Trois-Châteaux Autres Lieu Saint-Paul-Trois-Châteaux Adresse EDF Odysselec - Espace Tricastin Chemin des agriculteur Ville Saint-Paul-Trois-Châteaux lieuville EDF Odysselec - Espace Tricastin Chemin des agriculteur Saint-Paul-Trois-Châteaux Departement Drôme

Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-paul-trois-chateaux/

Visitez les installations de la centrale EDF du Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux 2022-06-18 was last modified: by Visitez les installations de la centrale EDF du Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux 18 juin 2022 Drôme Saint-Paul-Trois-Châteaux

Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme