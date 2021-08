Visitez les espaces de conservation de l’usine des tramways L’Usine des Tramways, 18 septembre 2021, Pau.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à L’Usine des Tramways

### Archivistes et bibliothécaires partagent leur savoir et savoir-faire lors des visites des espaces de conservation habituellement fermés au public. L’ancienne usine dévoile son cœur de métier. * **Samedi 18 septembre** 14h, 15h, 16h et 17h : Visites des espaces de conservation de L’Usine des Tramways **Dimanche 19 septembre** à 10h, 11h, 14h, 15h*****, 16h et 17h **à 15 h** : “Une visite inattendue” par La Compagnie Eclat de Lyre : visite des espaces de conservation enrichie de scénettes animées par des comédiens. Ces créations imaginées pour cette occasion apportent une touche artistique originale et inédite à la visite. Toute la journée, exposition des réalisations des résidents de l’EHPAD Nouste Soureilh, à la suite des ateliers plastiques menés sur la thématique “Patrimoine pour tous/Patrimoine ferroviaire”.

Gratuit. Sur inscription (nombre limité). Durée : 1h.

L’Usine des Tramways avenue Gaston Lacoste, 64000 Pau Pau Centre Ville Pyrénées-Atlantiques



2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00