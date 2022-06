Visitez les églises du Pays d’Auge Orbec Orbec Catégories d’évènement: Calvados

Calvados Orbec L’association pour le Patrimoine des Églises en Pays d’Auge (APEPA) est heureuse de vous ouvrir à nouveau les portes des petites églises pendant l’été 2022. L’entrée est libre pour toutes nos manifestations. 10 circuits en juillet et août. Chacun de ces circuits vous proposera la visite commentée de deux églises proches géographiquement. Pour cette sortie du 16 août, découvrez les 2 églises de d’Orbec .

14h30 – La Chapelle de l’Hôtel-Dieu Saint-Rémy

