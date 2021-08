Visitez les coulisses de la médiathèque, exceptionnellement ouverte au public ! Médiathèque départementale de la Haute-Marne, 18 septembre 2021, Chamarandes-Choignes.

Visitez les coulisses de la médiathèque, exceptionnellement ouverte au public !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Médiathèque départementale de la Haute-Marne

### Découvrez les locaux, les missions et services de la Médiathèque départementale à travers des visites guidées ! Savez-vous que les collections de la Médiathèque départementale se composent de plus de 267 000 documents ? Le département compte près de 140 bibliothèques ? Plus de 250 personnes œuvrent au quotidien pour rendre un service de qualité aux lecteurs et usagers haut-marnais ? Vous pouvez jouer à la Xbox, fabriquer des objets en 3D ou encore apprendre le codage dans les bibliothèques ? L’équipe de la médiathèque départementale de la Haute-Marne (MDHM) se tient à votre disposition pour vous présenter les coulisses et les moindres recoins de ses locaux. Ordinairement ouverte uniquement aux professionnels des bibliothèques, les Journées européennes du patrimoine vous permettront de découvrir l’univers d’une médiathèque départementale, souvent peu connu du grand public.

Gratuit. Réservation obligatoire. Durée : 45 min / 1h. Visites par petits groupes.

Médiathèque départementale de la Haute-Marne Rue du Lycée, 52000 Chamarandes-Choignes Chamarandes-Choignes Haute-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00