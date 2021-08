Reims Gare SNCF Reims centre Marne, Reims Visitez les automoteurs Caravelles de la SNCF Gare SNCF Reims centre Reims Catégories d’évènement: Marne

Gare SNCF Reims centre, le dimanche 19 septembre à 10:00 Gratuit. Entrée libre.

En gare de Reims découvrez les automoteurs d’autrefois et l’équipe de bénévoles qui en prennent soin tout au long de l’année. Gare SNCF Reims centre Place de la Gare, 51100 Reims Reims Marne

