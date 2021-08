Chamarandes-Choignes Archives départementales de la Haute-Marne Chamarandes-Choignes, Haute-Marne Visitez les Archives et participez à un Escape Game ! Archives départementales de la Haute-Marne Chamarandes-Choignes Catégories d’évènement: Chamarandes-Choignes

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Archives départementales de la Haute-Marne Gratuit. Réservation obligatoire. Les visites commentées du bâtiment : samedi et dimanche à 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15. Durée : 45 min. 15 personnes maximum. L’Escape Game : samedi à 14h10 et 16h / dimanche à 14h10. 5 participants par session maximum.

Venez découvrir le bâtiment, et profitez de visites commentées de l’exposition « De Gaulle et la Haute-Marne » et d’un Escape Game spécial archéologie ! Archives départementales de la Haute-Marne Rue du Lycée agricole, 52000 Chamarandes-Choignes Chamarandes-Choignes Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

