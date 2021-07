Velogny Église Saint-Nicolas de Velogny Côte-d'Or, Velogny Visitez l’Église Saint-Nicolas de Velogny Église Saint-Nicolas de Velogny Velogny Catégories d’évènement: Côte-d'Or

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Le bâtiment actuel a été édifié en dilférentes étapes et se compose d’un choeur et d’un avant-choeur formés par 2 travées datant du XIVème siècle. La nef est désaxée vers Ie sud par rapport aux travées précédentes et est également flanquée de 2 chapelles latérales formant transept au sud, la chapelle Notre-Dame qualifiée de « Chapelle Seigneuriale et au nord la chapelle Saint-Sulpice (peut-être la base du clocher) cette dernière, plus récente que le mur nord de la nef puisqu’elle masque une petite fenêtre romane. Le Mobilier est riche d’un panneau peint en noyer « l’adoration des bergers » oeuvre d’un peintre anonyme bourguignon (1543-ISMH)

Gratuit

Église Saint-Nicolas de Velogny Église 21350 Velogny

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T19:00:00

