Visitez l’église Saint-Louis et le collège Pierre Loti Collège Pierre-Loti, 18 septembre 2021, Rochefort.

Visitez l’église Saint-Louis et le collège Pierre Loti

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Collège Pierre-Loti

### Partez à la découverte d’un îlot urbain singulier et de 2 lieux riches en histoires dont l’église Saint-Louis récemment restaurée. **Découvrez un îlot singulier** dans le plan en damier de la ville où religieux et laïcs se partagent encore cet espace voué à l’enseignement et l’éducation depuis près de deux siècles. L’histoire de l’église est indissociable de celle du collège et de l’îlot. Reconstruite au début du XIXe siècle, car très détériorée, l’église St-Louis est l’œuvre de l’architecte Félix Garde. Elle saisit par son caractère monumental. Encadrée de bas-côtés, elle développe une nef sans transept qui donne sur un chevet plat s’appuyant sur l’ancien clocher du couvent des Capucins. Elle est magnifiquement embellie par des voûtes en berceau, des décors peints, des vitraux et du mobilier remarquable notamment le grand maître-autel à baldaquin. Sous la conduite de Guillaume Clément, architecte du patrimoine, la Ville de Rochefort a lancé un ambitieux programme de **restauration de l’église St-Louis et de sa nef**. À découvrir ! La visite se poursuit dans l’actuel **collège Pierre Loti,** en parcourant quelques cours et salles dont « le petit musée » riche d’une exceptionnelle collection d’histoire naturelle et de zoologie. Découvrez l’histoire de ce lieu qui porte depuis 1924 le nom du célèbre écrivain rochefortais.

Gratuit. Inscription obligatoire à partir du mardi 14 septembre au musée Hèbre dans la limite des places disponibles. Port du masque obligatoire. Conditions pouvant évoluer en fonction des recommandations sanitaires. Durée : 1h.

Partez à la découverte d’un îlot urbain singulier et de 2 lieux riches en histoires dont l’église Saint-Louis récemment restaurée.

Collège Pierre-Loti 49, rue Audry de Puyravault 17300 Rochefort Rochefort Centre Ville Charente-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:45:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00