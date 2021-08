Bordeaux Église Notre-Dame de Bordeaux Bordeaux, Gironde Visitez l’église Notre-Dame de Bordeaux Église Notre-Dame de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Visitez l'église Notre-Dame de Bordeaux Église Notre-Dame de Bordeaux, 18 septembre 2021, Bordeaux.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Découvrez l’un des joyaux du patrimoine baroque de Bordeaux ! Des animations autour de l’orgue de choeur ( orgue WENNER ) seront organisées. Visites libres de l’église en dehors des offices religieux possibles les samedi après-midi et dimanche matin.

Gratuit.

Église baroque fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle : tableaux remarquables, ferronneries, orgues… Église Notre-Dame de Bordeaux 1, rue Mably 33000 Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

