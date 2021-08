Saulgé Église Saint-Divitien Saulgé, Vienne Visitez l’église de Saulgé Église Saint-Divitien Saulgé Catégories d’évènement: Saulgé

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Divitien

### Visite guidée de l’église de Saulgé, monument de la Vallée des Fresques ! L’église de Saulgé est un des édifices les moins bien connus de la Vallée des Fresques (ensemble d’édifices religieux peints sutés entre Saint-Savin et Montmorillon). Grâce à cette visite spécialement organisée pour les JEP, partez à la découverte de l’histoire de cette église !

Gratuit. Les mesures sanitaires seront respectées durant la visite guidée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:30:00

