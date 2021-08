Dax Atrium (salle de spectacle) Dax, Landes Visitez le théâtre de l’atrium Atrium (salle de spectacle) Dax Catégories d’évènement: Dax

### Découverte de la salle de spectacle et de son décor Art déco. L’architecte parisien André Granet fut chargé de la conception de l’ensemble du Splendid Hôtel et de l’Atrium casino, en collaboration avec les architectes Pomade et Prunetti. L’Atrium est inauguré en 1928. Sa salle de spectacles déploie un fabuleux décor de stucs dorés aux motifs oniriques de vols d’oies, de musiciens, d’animaux sur un fond floral.

