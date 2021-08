Saint-Dizier Le Petit Paris Haute-Marne, Saint-Dizier Visitez le quartier de La Noue et découvrez une œuvre originale d’Art Brut à Saint-Dizier Le Petit Paris Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

Visitez le quartier de La Noue et découvrez une œuvre originale d’Art Brut à Saint-Dizier Le Petit Paris, 19 septembre 2021, Saint-Dizier. Visitez le quartier de La Noue et découvrez une œuvre originale d’Art Brut à Saint-Dizier

le dimanche 19 septembre à Le Petit Paris Visite guidée 10€ par personne. Sur inscription.

Participez à une visite guidée du quartier de La Noue suivi d’un brunch. Puis assistez à la projection d’un documentaire sur l’Art Brut lors d’un café patrimoine l’après-midi. Le Petit Paris 478 avenue de la République, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Autres Lieu Le Petit Paris Adresse 478 avenue de la République, 52100 Saint-Dizier Ville Saint-Dizier lieuville Le Petit Paris Saint-Dizier