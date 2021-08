Visitez le pigeonnier d’un mousquetaire ! Pigeonnier d’Ardenne, 18 septembre 2021, Moulidars.

Visitez le pigeonnier d’un mousquetaire !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Pigeonnier d’Ardenne

### Venez découvrir l’un des plus beaux pigeonniers de la région, propriété de personnages illustres dont Pierre Méhée d’Ardenne, mousquetaire surnommé « l’épée du roi ». Pierre Méhée d’Ardenne (1677-1760), qui est à l’origine de la construction du pigeonnier, entre à 20 ans au service de Louis XIV, d’abord dans les mousquetaires gris de la garde du roi, puis dans la Compagnie des gendarmes de Sa Majesté. Laurent Maurin, dans son livre _Moulidars, mille ans d’histoire_ (1985) raconte ce fait d’armes qui le rendit célèbre : D’Ardenne, surnommé, comme on l’a déjà noté, « l’épée du roi », devait se battre, on ne sait pour quelle raison, contre un seigneur espagnol représentant « l’épée de la reine de Hongrie ». Chacun se prépare à ce combat d’importance et les Montliardais purent ainsi voir notre chevalier, chaussé de bottes plombées – afin d’acquérir plus de puissance -, s’entraîner durant plusieurs semaines dans son grand pré de la fontaine Saint-Hippolyte. Le jour venu, les champions croisent le fer devant le roi, la reine et une partie de la cour. Les deux bretteurs étant aussi adroits l’un que l’autre, le duel s’équilibre, traîne en longueur… et finit par lasser les spectateurs. Le roi, impatient, interpelle alors son champion : – Ah, ça ! d’Ardenne, mais je te croyais un homme ! – J’attendais vos ordres, Sire, répond le mousquetaire, qui joignant le geste à la parole, d’un coup d’épée fulgurant, foudroie net son adversaire…

Gratuit. Entrée libre. Accessibilité au pieds du pigeonnier par temps sec pour les personnes à mobilité réduite.

Venez découvrir l’un des plus beaux pigeonniers de la région, propriété de personnages illustres dont Pierre Méhée d’Ardenne, mousquetaire surnommé « l’épée du roi ».

Pigeonnier d’Ardenne Le bourg, 16290 Moulidars Moulidars Charente



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T18:00:00