Visitez le musée-spectacle de Paris Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Visitez le musée-spectacle de Paris Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains, 5 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du samedi 05 février 2022 au dimanche 06 mars 2022 :

payant

Le Musée des Arts Forains se visite pendant les vacances d’hiver et vous présente exceptionnellement le spectacle « Venise la Sérénissime ». Profitez-en si vous avez raté leur incroyable Festival du Merveilleux en fin d’année. Le seul musée-spectacle de Paris propose de nombreuses visites guidées pendant les vacances d’hiver. Cette visite insolite est une idée originale de sortie pour découvrir le Paris caché et offre un moment de convivialité entre amis ou en famille.Vous découvrirez une incroyable collection d’objets du patrimoine du spectacle et de la fête foraine du 19ème siècle. A ne pas rater, le spectacle numérique Venise la Sérénissime et la salle du Magic Mirror, une authentique salle de bal de 1924, habituellement non visibles durant les visites, vous seront exceptionnellement présentés cet hiver, jusqu’au 6 mars. La salle Théâtre du Merveilleux sera elle fermée pour un chantier de rénovation énergétique pendant cette période mais la sortie en vaut tout de même la peine ! Au détour de la visite vous passerez par le jardin du musée, paré de ces décorations hivernales, dépêchez-vous, elles seront enlevées dès la fin des vacances début mars. Le passe vaccinal et le port du masque sont obligatoires pour ces visites. Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains 53 av des terroirs de France Paris 75012 Contact : Date complète : Pavillons de Bercy

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Pavillons de Bercy - Musée des Arts Forains Adresse 53 av des terroirs de France Ville Paris lieuville Pavillons de Bercy - Musée des Arts Forains Paris Departement Paris

Pavillons de Bercy - Musée des Arts Forains Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Visitez le musée-spectacle de Paris Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains 2022-02-05 was last modified: by Visitez le musée-spectacle de Paris Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains Pavillons de Bercy - Musée des Arts Forains 5 février 2022 Paris Pavillons de Bercy - Musée des Arts Forains Paris

Paris Paris