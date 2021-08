La Force Maison John et Eugénie Bost Dordogne, La Force Visitez le musée “Maison John et Eugénie Bost” Maison John et Eugénie Bost La Force Catégories d’évènement: Dordogne

### Vous serez accompagnés dans ce voyage historique, à la rencontre de John, Eugénie, et des personnes qui font l’histoire de ce lieu : la Fondation John Bost. Venez à la rencontre de John et son épouse Eugénie. Laissez vous embarquer dans leur histoire et celle des personnes vulnérables, accueillies dans une institution pas comme les autres. Un voyage historique du XIXe siècle à nos jours. Et prolongez votre visite dans le parc avec une exposition de photographies.

Maison John et Eugénie Bost 17, rue du Pasteur Alard 24130 La Force La Force Dordogne

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T18:00:00

