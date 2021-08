Épinal Musée du Chapitre Épinal, Vosges Visitez le musée, écrin du patrimoine spinalien Musée du Chapitre Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges

Visitez le musée, écrin du patrimoine spinalien Musée du Chapitre, 18 septembre 2021, Épinal. Visitez le musée, écrin du patrimoine spinalien

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée du Chapitre

### Situé dans une tour médiévale au coeur du quartier historique, découvrez le musée du Chapitre… une invitation à remonter le temps ! Grâce à une iconographie riche, de nombreux vestiges archéologiques et une impressionnante maquette de la ville telle qu’elle était en 1626, découvrez l’histoire d’Épinal au détour des salles d’exposition sur les trois niveaux de la tour-musée du Chapitre. Un espace y est également dédié à l’histoire de la communauté des Chanoinesses, dames nobles investies dans la vie religieuse de la cité.

Gratuit. Entrée libre.

Situé dans une tour médiévale au coeur du quartier historique, découvrez le musée du Chapitre… une invitation à remonter le temps ! Musée du Chapitre 14 rue du Chapitre, 88000 Épinal Épinal Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Épinal, Vosges Autres Lieu Musée du Chapitre Adresse 14 rue du Chapitre, 88000 Épinal Ville Épinal lieuville Musée du Chapitre Épinal