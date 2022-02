Visitez le musée du verre de Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle, 2 mars 2022, Blangy-sur-Bresle.

2022-03-02 – 2022-10-31

Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime

La réouverture du nouveau musée du verre a sonné et ce jusqu’au 31 Octobre !

Après un an et demi de chantier de modernisation et quatre mois de fermeture hivernale, le musée du verre de Blangy-sur-Bresle rouvre cette année.

Une ouverture a été créée dans le mur d’une ancienne salle d’archives et une vraie salle d’accueil vous accueillerra directement via le parking. Vous y retrouverez quelques pièces de la boutique, des livres sur le verre, de la papeterie, et des dépliants touristiques sur les autres sites à visiter dans le secteur.

Une salle vidéo vous projettera l’histoire de la ville (au travers ses instruments de musique, des cartes postales, des pièces archéologiques…) .

Grande nouveauté également, un sens unique de visite (libre ou guidée au choix). De l’accueil, on accède à la cour où

l’on découvre plusieurs outils mis en valeur, des charrettes, ainsi que la reconstitution d’une cité ouvrière avec ses cinq maisons. Le nouveau cheminement chronologique vous permettra d’accéder à l’espace verre, puis à l’atelier du souffleur.

N’hésitez pas à vous arrêter sur les splendides scènes de vie photographiées par l’artiste Cédric Tanguy ! Elles vous transporteront directement dans le monde fascinant des verriers !

Musée du verre ouvert aux horaires suivants :

– Samedi / Dimanche / lundis : de 14h à 18h

– Les mercredis / jeudis/ vendredis : de10 h à 12h et de 14h à 18h

Fermé les mardis

Accès payant au musée.

Tarifs : 6.00 € /Adulte – 20.00€/ Abonnement nominatif pour un an

3.00€/scolaire – Gratuit / Enfant – de 18 ans

Infos : 02 35 93 50 05 / 02 35 94 44 79

museeduverre@blangysurbresle.fr +33 2 35 93 50 05

Blangy-sur-Bresle

