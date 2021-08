La Mothe-Saint-Héray Moulin du Pont l'Abbé-Maison de la Haute-Sèvre Deux-Sèvres, La Mothe-Saint-Héray Visitez le moulin l’Abbé Moulin du Pont l’Abbé-Maison de la Haute-Sèvre La Mothe-Saint-Héray Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre

### Visite libre et/ou guidée d’un moulin attesté au XIe, modernisé au XIe siècle et restauré à la fin du XXe siècle. Mécanisme de minoterie classé, en état de fonctionnement. Sur 3 niveaux, suivez les courroies propulsées par l’énergie de la Sèvre niortaise.

Demi-tarif, soit 2,50€ par adulte, 1€ jusqu’à 12 ans.

Moulin du Pont l'Abbé-Maison de la Haute-Sèvre 16, rue du Pont l'Abbé 79800 La Mothe-Saint-Héray La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres

2021-09-17T10:30:00 2021-09-17T12:30:00;2021-09-17T14:30:00 2021-09-17T18:30:00;2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:30:00

