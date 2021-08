Saint-Just-Luzac Moulin des Loges Charente-Maritime, Saint-Just-Luzac Visitez le moulin des Loges Moulin des Loges Saint-Just-Luzac Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saint-Just-Luzac

Visitez le moulin des Loges Moulin des Loges, 19 septembre 2021, Saint-Just-Luzac. Visitez le moulin des Loges

le dimanche 19 septembre à Moulin des Loges

### Découvrez le fonctionnement d’un moulin à marée ! Improvisez-vous meunier et participez à une visite guidée en suivant sur deux étages la transformation des grains en farine !

3€ par personne.

Découvrez le fonctionnement d’un moulin à marée ! Moulin des Loges Route de Mauzac, 17320 Saint-Just-Luzac Saint-Just-Luzac Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:00:00;2021-09-19T17:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Saint-Just-Luzac Autres Lieu Moulin des Loges Adresse Route de Mauzac, 17320 Saint-Just-Luzac Ville Saint-Just-Luzac lieuville Moulin des Loges Saint-Just-Luzac