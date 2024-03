Visitez le « Jardin de Pierre » et le petit musée des boomkapels le jardin de pierre Allennes-les-Marais, vendredi 31 mai 2024.

Visitez le « Jardin de Pierre » et le petit musée des boomkapels Rendez-vous aux jardins 2024 31 mai – 2 juin le jardin de pierre 1 € / personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Jardin de curé et sa collection de petits fruits ( 72 sépages différenst de vignes de table…potager, collection rhubarbe, étang dit « petit jiverny… ) et son petit musée de boomkapeels (art statuaire local et religieux). Grande collection de rosier ( rosieriste TANTAU, DELBAR, ANDRE EVE, MAILLAND RICHARDIER, DAVID AUSTIN… )

le jardin de pierre 1 chemin du haut d’herrin 59251 allennes les marais Allennes-les-Marais 59251 Nord Hauts-de-France 0661217199 [{« type »: « phone », « value »: « 0661217199 »}] jardin d’inspiration début 20° siècle ornemental et vivrier. Le bucolique se le dispute au nourricier, et la beauté des fleurs s’accompagne d’une sérénité qui rend se moment de visite inoubliable et riche en émotions

© Pierre Willefert