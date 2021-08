Dax Parc du Sarrat Dax, Landes Visitez le conservatoire du Parc du Sarrat Parc du Sarrat Dax Catégories d’évènement: Dax

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Parc du Sarrat

### Balade au travers du jardin botanique imaginé par René Guichemerre. À la fin des années 1950, l’architecte René Guichemerre redessine entièrement le domaine du Sarrat pour en faire sa maison d’habitation, son cabinet d’architecte et un jardin botanique. Labellisé « Jardin remarquable » et protégé au titre des monuments historiques, le parc compte plus de 700 arbres de 27 essences différentes sur plus de 3 hectares.

Gratuit. Entrée libre, dans la limite des jauges autorisées.

Parc du Sarrat Rue du Sel Gemme, 40100 Dax

