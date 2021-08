Orthez Château Moncade Orthez, Pyrénées-Atlantiques Visitez le château Moncade Château Moncade Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Pyrénées-Atlantiques

Visitez le château Moncade Château Moncade, 18 septembre 2021, Orthez. Visitez le château Moncade

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château Moncade

### Venez découvrir le Château Moncade, la demeure médiévale des vicomtes de Béarn. Le Château Moncade d’Orthez a abrité la cours des vicomtes de Béarn de 1242 à 1464. Durant son âge d’or, au XIVe siècle, sous le règne de Gaston III de Foix Béarn, dit Fébus, le Château Moncade est le théâtre d’une cours fastueuse, haut-lieu de la culture occitane, chantée dans tout l’Occident chrétien. Le château bâti à partir du milieu du XIIIe siècle est une forteresse défensive. Il est entouré d’un fossé maçonné sec, une véritable machine à tuer.

Gratuit.

Venez découvrir le Château Moncade, la demeure médiévale des vicomtes de Béarn. Château Moncade Rue Moncade, 64300 Orthez Orthez Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Orthez, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Château Moncade Adresse Rue Moncade, 64300 Orthez Ville Orthez lieuville Château Moncade Orthez