### Les travaux du château sont en cours. Les journées sont l’occasion de montrer les transformations du château et de recueillir des témoignages sur ce qu’il représente dans la mémoire des ussellois. ****_Visite de chantier en cours…_**** Tout l’enjeu consiste à combiner un confortable petit hôtel 4\*, quelques habitats insolites troglodytes, un restaurant, une ferme aquaponique, un parc végétalisé, un théâtre de plein air…, répartis sur le site du château du Theil afin de créer un équipement attractif autant destiné aux clientèles touristiques qu’aux ussellois.es. Le challenge consiste à construire cet ensemble à partir d’un existant historique (le château et le parc) et avec des matériaux et ressources saines (écomatériaux). Les promoteurs du projet touristique feront visiter le chantier de restauration du château (prévoir chaussures et vêtements adaptés) et évoqueront l’ensemble des activités qui complèteront l’offre (restaurant, aquaponie, amphithéâtre, parc paysagé). ### **Château séculaire :** collecter les souvenirs et retracer les 9 siècles du château du Theil. **_**Echange et recueil de témoignages…**_** Le site, en balcon au dessus de la ville d’Ussel, est séduisant. C’est probablement pourquoi les usages, et probablement les constructions, se sont succédés : château, petit séminaire, hôpital, collège, logements. S’intéresser au château du Theil c’est s’intéresser à ses racines, à la vie qu’il a abritée durant 9 siècles d’histoire usselloise. Les Journées du Patrimoine sont l’occasion de recueillir les éléments d’histoire, les témoignages, les photographies, les souvenirs personnels… Afin que le nouvel usage du Château soit porteur de cette trace usselloise à laquelle les promoteurs, ussellois eux-mêmes, sont très attachés. Cette partie de la visite se fera sous forme de dialogue et d’enrichissement mutuel entre les visiteurs et les porteurs du projet.

Gratuit. Le château du Theil étant actuellement en chantier non couvert, l’accessibilité est compliquée et nécessite des chaussures et équipements adaptés.

Château du Theil Château du Theil, 19200 Ussel Ussel Corrèze



