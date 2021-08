Les Cars Château des Cars Haute-Vienne, Les Cars Visitez le château des Cars Château des Cars Les Cars Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Château des Cars, le samedi 18 septembre à 15:30

### Visite guidée gratuite du château des Cars. Visite exceptionnelle du site des Cars ; vestiges du château et ses magnifiques écuries en compagnie d’Isabelle notre guide conférencière. Venez découvrir l’histoire de ce fief, demeure de la famille Pérusse dès le XVIe siècle. De la salle d’expositions présentant tous les objets rares retrouvés lors des fouilles à la tour dans laquelle vous pourrez monter en passant par les sous-sols ; le site n’aura plus de secrets pour vous. La visite se terminera dans les écuries ornées de superbes fresques uniques en France.

Gratuit. Sur réservation obligatoire jusqu’au vendredi 17 septembre 17h .

