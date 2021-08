Visitez le château de Losmonerie Château de Losmonerie, 18 septembre 2021, Aixe-sur-Vienne.

Visitez le château de Losmonerie

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Losmonerie

### Venez découvrir le château et son mobilier lors de visites commentées et déguster des collections de framboises ! Le château de Losmonerie fut érigé vers 1540 dans l’esprit d’une maison aux champs de la renaissance (tour, chapelle, galerie). Vers 1760, les Texandier de Losmonerie vont redécorer les salons avec tout le raffinement du XVIIIème. Les tapisseries (Aubusson) et le mobilier sont restés en place depuis cette période et sont classés Monuments Historiques. Un petit boudoir abrite un décor peint de colonnes, d’orangers et de cornes d’abondance, réalisé à la même période par un artiste italien. Promenez vous librement dans les trois jardins: – un jardin formel et fleuri autour des bâtiments historiques – le jardin framboises – promenade gourmande et dégustation de notre collection de 100 variétés de framboises – un site exceptionnel sur la Vienne avec une cabane en osier vivant crée par Emmanuel Puybonnieux qui a reçu le prix de la création du festival des jardins de Chaumont-sur-Loire [[https://youtu.be/sR6B38DvXh8](https://youtu.be/sR6B38DvXh8)](https://youtu.be/sR6B38DvXh8)

4€. Gratuit pour les moins de 10 ans.

Venez découvrir le château et son mobilier lors de visites commentées et déguster des collections de framboises !

Château de Losmonerie Losmonerie, 87700 Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00