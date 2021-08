Châlus Château de Châlus-Chabrol Châlus, Haute-Vienne Visitez le château de Châlus-Chabrol Château de Châlus-Chabrol Châlus Catégories d’évènement: Châlus

### Visite guidée gratuite du Château de Châlus-Chabrol. Entrez dans l’Histoire ! Isabelle notre guide conférencière fera découvrir aux petits et aux grands ce site emblématique ou l’illustre Richard Coeur de Lion mourut en 1199. Du corps de logis médiéval à la chapelle en plein air jusqu’au sommet du donjon à 25 mètres de haut offrant une vue magnifique sur la ville et ses environs.

Gratuit. Sur réservation obligatoire jusqu’au vendredi 17 septembre 17h. Places limitées à 30 personnes.

