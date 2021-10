Montaut Petit patrimoine privé Lot-et-Garonne, Montaut Visitez le chantier d’un petit patrimoine privé Petit patrimoine privé Montaut Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Visite d’un petit chantier de transformation d’une grange et d’une tour en habitation. Simple parcours autour et à l’intérieur du batiment Pour toute visite, veuillez nous contacter par mail.

Gratuit. Sur inscription : pour toute visite, veuillez nous contacter par mail.

Journées nationales de l'architecture Petit patrimoine privé Lieu dit Chemin de Montaut-le-Jeune, 47210 Montaut Montaut Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T14:00:00 2021-10-15T16:00:00;2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T16:00:00;2021-10-17T14:00:00 2021-10-17T16:00:00

