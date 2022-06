Visitez le chantier de fouilles du château vieux

2022-07-20 – 2022-07-20 Visite d’un chantier archéologique, château du 11eme siècle dans les Gorges de Bilhard. Visite accompagnée par les responsables du chantier. Réservation obligatoire dans les bureaux de l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron. dernière mise à jour : 2022-06-22 par

