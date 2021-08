Visitez le carmel de Chalon-sur-Saône ! Chapelle du carmel, 18 septembre 2021, Chalon-sur-Saône.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle du carmel

Installées à Chalon depuis 1619, les carmélites furent dispersées à la Révolution. En 1825, elles reconstruisirent leur couvent, avec des espaces dévolus aux novices, plusieurs chapelles, un cloître, des cellules, un réfectoire, des jardins et une salle capitulaire. Elles vécurent dans ces lieux, en autarcie et cloitrées, jusqu’aux années 1960. En 1970, elles vendirent ces biens immobiliers à la ville et partirent s’installer à Mazille, en Saône-et-Loire. Des expositions d’art contemporain sont aujourd’hui régulièrement organisées dans la plus grande des chapelles. **A noter** : visites à 14h et 16h (durée 1h30) samedi et dimanche, + visite à 10h dimanche exclusivement

Gratuit | Visites à 14h et 16h (durée 1h30) | Sur réservation obligatoire auprès de l’Espace patrimoine au 03 85 93 15 98 du 7 au 17 septembre 21 à 13h | Respect des protocoles sanitaires en vigueur (infos : 03 85 93 15 98)

Visite de l’ancien carmel de Chalon en compagnie d’un guide conférencier

Chapelle du carmel Entrée du carmel – 16 rue de la motte, 71100 Chalon-sur-Saône



