### Découvrez l’atelier du musée, ancien atelier de la famille Gérôme, luthiers en cordes pincées durant trois générations. Un élève-luthier vous accompagne et pourra répondre à vos questions. Poursuivez en faisant un tour au jardin pour y découvrir des sculptures réalisées par des étudiants de la Haute écoles des arts du Rhin et installations sonores réalisées par des enfants ayant participé à un atelier artistique au musée cet été.

Gratuit. Entrée libre, sans réservation. Une jauge sera appliquée.

