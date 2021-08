Aire-sur-l'Adour Monastère Saint-Joseph Aire-sur-l'Adour, Landes Visitez l’ancien Carmel Monastère Saint-Joseph Aire-sur-l'Adour Catégories d’évènement: Aire-sur-l'Adour

### Profitez d’une visite guidée de cet ancien couvent de Carmelites construit au milieu du XIXe siècle et toujours en activité aujourd’hui sous le nom de Monastère Saint-Joseph. Vous visiterez La Chapelle, le cloître, le jardin et l’ancien cimetière des Carmélites.

Gratuit. Places limitées. Inscription obligatoire. Conditions de visite selon la réglementation sanitaire en vigueur.

Monastère Saint-Joseph Rue Maubec, 40800 Aire-sur-l'Adour Aire-sur-l'Adour Landes

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00

