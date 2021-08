Saintes Amphithéâtre gallo-romain Charente-Maritime, Saintes Visitez l’amphithéâtre antique Amphithéâtre gallo-romain Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

### Ouverture et visite libre de l’amphithéâtre antique. Situé à l’ouest de la ville, l’amphithéâtre construit dans la première moitié du Ier siècle offre aujourd’hui un cadre bucolique aux visiteurs. On en finirait par oublier le lieu originel qui voyait se succéder combats violents de gladiateurs et chasses d’animaux !

Gratuit. Accès selon protocole sanitaire en vigueur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T19:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

