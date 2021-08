Stainville Abbaye de Jovilliers Meuse, Stainville Visitez l’abbaye et son jardin de plantes aromatiques Abbaye de Jovilliers Stainville Catégories d’évènement: Meuse

Abbaye de Jovilliers, le dimanche 19 septembre à 14:00

### Venez découvrir l’abbaye de Jovilliers, datée du XIIe siècle et fondée par l’ordre des Prémontrés. Elle fut reconstruite au XVIIIe siècle. Vous pourrez découvrir les extérieurs et les intérieurs de cet imposant édifice. En plus du bâtiment, vous aurez également la possibilité de visiter un jardin de plantes aromatiques et médicinales, rattaché à l’abbaye. Les bénévoles seront présents sur place pour échanger avec vous et vous présenter l’histoire de l’abbaye et leur travail passionnant pour valoriser l’édifice.

Gratuit. Entrée libre.

Venez découvrir l'abbaye de Jovilliers, datée du XIIe siècle et fondée par l'ordre des Prémontrés. Elle fut reconstruite au XVIIIe siècle. Abbaye de Jovilliers Abbaye de Jovilliers, 55500 Stainville Stainville Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

