Saint-Savin Abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe Saint-Savin, Vienne Visitez l’abbaye de Saint-Savin Abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe Saint-Savin Catégories d’évènement: Saint-Savin

Vienne

Visitez l’abbaye de Saint-Savin Abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe, 17 septembre 2021, Saint-Savin. Visitez l’abbaye de Saint-Savin

le vendredi 17 septembre à Abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe

### Visite guidée de l’église abbatiale de Saint-Savin, inscrite à l’Unesco. Haute de 17 mètres, la voûte de la nef présente un exceptionnel décor de peintures datant de l’époque romane. Les élèves sont invités à lever un œil nouveau sur le patrimoine remarquable de Saint-Savin pour découvrir des récits aussi fascinants les uns que les autres et un chef d’œuvre de l’humanité.

Gratuit. Réservation obligatoire. Parking bus gratuit en face de l’abbaye.

Visite guidée de l’église abbatiale de Saint-Savin, inscrite à l’Unesco. Abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe Place de Libération, 86310 Saint-Savin Saint-Savin Bel-Air Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T11:00:00;2021-09-17T11:00:00 2021-09-17T12:00:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T15:00:00;2021-09-17T15:00:00 2021-09-17T16:00:00;2021-09-17T16:00:00 2021-09-17T17:00:00;2021-09-17T17:00:00 2021-09-17T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Savin, Vienne Autres Lieu Abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe Adresse Place de Libération, 86310 Saint-Savin Ville Saint-Savin lieuville Abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe Saint-Savin