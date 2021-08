Visitez la ville médiévale intra-muros et son faubourg Fénétrange, 19 septembre 2021, Fénétrange.

le dimanche 19 septembre à Fénétrange

### Découvrez la ville telle qu’elle s’est construite au fil des siècles à partir d’un point fortifié. Ce point fortifié surveillait un carrefour route-rivière sur la Sarre (pont d’origine Antique) qui a donné naissance à un marché alimenté par le commerce du sel du Saulnois et du bois de flottage des Vosges. Cela a mené à l’édification du faubourg à partir de 1716, période au cours de laquelle les constructions s’étendent au-delà de ses murailles. L’architecture, malgré les incendies et destructions du XVIIe siècle, garde les traces de ce passé. Fénétrange, chef-lieu d’une baronnie, a gardé quelques demeures où logeaient les riches officiers, cité où catholiques, luthériens et juifs cohabitaient, le patrimoine en est encore aujourd’hui le témoin : synagogue, église luthérienne, ancienne collégiale, cimetière juif, cimetière catholique et protestant, presbytères protestant et catholique,… ville où artisans, marchands et paysans travaillaient et vivaient dans des fermes érigées à côté des petites maisons dans le faubourg alors qu’à l’intérieur de la cité, des quartiers situés plutôt dans la partie basse de la ville abritent encore des petites écuries et granges (rue de la Cave, rue Stams et Wust).

Gratuit. Accès libre. Rendez-vous devant l’office de tourisme, 18 Rue de l’Église, 57930 Fénétrange.

Fénétrange 18 rue de l’Hôtel de ville, 57930 Fénétrange Fénétrange Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

