### Visite d’une belle villa du XIXe siècle, aujourd’hui établissement scolaire. **La Villa Longchamp** a joué un rôle important dans la société paloise du 19èsiècle. La visite sera complétée par celle du Monument aux morts du Collège, oeuvre de Gabard, et par celle de la chapelle où figurent trois toiles de René-Marie Castaing, ancien élève également.

Gratuit. Entrée libre.

Villa Longchamp Boulevard Edouard Herriot, 64000 Pau Pau Centre Ville Pyrénées-Atlantiques

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T10:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00

