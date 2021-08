Visitez la tour Zizim Tour Zizim, 18 septembre 2021, Bourganeuf.

Visitez la tour Zizim

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Tour Zizim

### Découverte du monument emblématique de Bourganeuf, la tour Zizim et de son histoire insolite permettant de lier les chevaliers hospitaliers à un Prince Ottoman. La Tour Zizim est le symbole de la ville de Bourganeuf. Ce momument très haut et massif recèle bien des secrets et surtout, une histoire incroyable. Elle commence comme un conte, celle d’un sultan Ottoman, Djem. Cette tour a été sa prison durant deux années, sous la protection de la commanderie hospitalière qui s’y trouve. La visite dévoile cette histoire politique d’une autre époque, permet d’imaginer l’évolution du lieu au fil des siècles et montre cette architecture massive et typique de notre région.

Gratuit. Entrée libre.

Tour Zizim Place du Mail, 23400 Bourganeuf Bourganeuf Creuse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00