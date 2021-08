Châlons-en-Champagne Campus Arts et Métiers (Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers) Châlons-en-Champagne, Marne Visitez la première École d’Arts et Métiers Campus Arts et Métiers (Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers) Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

### Le campus Arts et Métiers de Châlons-en-Champagne vous ouvre ses portes pour vous faire voyager dans le temps ! Venez découvrir les bâtiments nationaux datant du XVIIIe siècle le samedi lors de deux visites guidées. Elles seront animées par René Doucet, ancien directeur du campus.

Gratuit. Réservation obligatoire. 30 places par visite disponibles. Respect des gestes barrières et port du masque obligatoire. Gel à disposition sur place.

