### Visite guidée selon un circuit pédestre pour découvrir l’histoire d’une cité née de la réunion de La Mothe et de Saint-Héray. La cité développée le long de la Sèvre niortaise est riche d’Histoire et de patrimoine. Son édifice-phare est l’Orangerie du XVIIe siècle et ses jardins de buis.

Gratuit.

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00

