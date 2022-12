Visitez la Maison natale de Louis Pasteur Dole Dole Catégories d’évènement: Dole

Visitez la Maison natale de Louis Pasteur Dole, 27 décembre 2022, Dole. Maison Natale de Louis Pasteur, 43 Rue Pasteur, Dole, Jura

2022-12-27

Maison Natale de Louis Pasteur, 43 Rue Pasteur

Dole

Jura EUR Dole fête les 200 ans de la naissance de Louis Pasteur, le 27 décembre 2022

La maison natale sera ouverte gratuitement de 10h à 12h et de 14h à 18h ! Au programme, animations et visites guidées de 10h à 11h30 et de 14h à 17h en continu : -Animations scientifiques avec les médiatrices de l’Atelier Pasteur -Visites guidées des tanneries -Animation: Et si on se prenait en photo comme au XIXe siècle ? maisondole@terredelouispasteur.fr +33 3 84 72 20 61 Maison Natale de Louis Pasteur 43 Rue Pasteur Dole

