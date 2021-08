Savignac-Lédrier Forge de Savignac-Lédrier Dordogne, Savignac-Lédrier Visitez la forge de Savignac-Lédrier Forge de Savignac-Lédrier Savignac-Lédrier Catégories d’évènement: Dordogne

Savignac-Lédrier

Visitez la forge de Savignac-Lédrier Forge de Savignac-Lédrier, 18 septembre 2021, Savignac-Lédrier. Visitez la forge de Savignac-Lédrier

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Forge de Savignac-Lédrier

### Visite guidée et gratuite du site industriel de la forge de Savignac-Lédrier. Attestée en 1521, cette forge fut la dernière de France à utiliser le charbon de bois à sa fermeture en 1930. Attestée en 1521, la Forge de Savignac-Lédrier utilisait la force de l’eau de l’Auvézère pour actionner sa soufflerie et les machines-outils nécessaires à la fabrication de fonte de fer. Elle fut la dernière de france à fonctionner au charbon de bois à la fermeture du haut-fourneau en 1930. L’activité industrielle continua jusqu’en 1975 avec un atelier de tréfilerie qui produisait des pointes et des clés de boîtes à sardines. [Vidéo de présentation de la forge de Savignac-Lédrier](https://www.youtube.com/watch?v=WcbPtFqpBs0) [Vidéo de présentation du haut-fourneau](https://www.youtube.com/watch?v=q1cA8v8wSc4)

Gratuit.

Visite guidée et gratuite du site industriel de la forge de Savignac-Lédrier. Attestée en 1521, cette forge fut la dernière de France à utiliser le charbon de bois à sa fermeture en 1930. Forge de Savignac-Lédrier route des forges, 24270 Savignac-Lédrier Savignac-Lédrier Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Savignac-Lédrier Autres Lieu Forge de Savignac-Lédrier Adresse route des forges, 24270 Savignac-Lédrier Ville Savignac-Lédrier lieuville Forge de Savignac-Lédrier Savignac-Lédrier