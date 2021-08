Mesnil-Mauger Mesnil-Mauger Mesnil-Mauger, Seine-Maritime Visitez la ferme en famille ! Mesnil-Mauger Mesnil-Mauger Catégories d’évènement: Mesnil-Mauger

Seine-Maritime

Visitez la ferme en famille ! Mesnil-Mauger, 12 août 2021, Mesnil-Mauger. Visitez la ferme en famille ! 2021-08-12 16:00:00 16:00:00 – 2021-08-12

Envie de faire un tour à la ferme ? Rendez-vous le vendredi 16 juillet après-midi à partir de 16h à la Vache de Louvicamp ! Visite et participation à la traite + goûter avec notre lait, nos biscuits, nos desserts … Réservation obligatoire au 02 35 09 27 52 ou par mail engerant.l.m@wanadoo.fr

Détails Catégories d’évènement: Mesnil-Mauger, Seine-Maritime Autres Lieu Mesnil-Mauger Adresse Ville Mesnil-Mauger lieuville 49.65638#1.53636