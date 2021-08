Visitez la cour d’honneur et ses terrasses Château de Connezac, 18 septembre 2021, Connezac.

Visitez la cour d’honneur et ses terrasses

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Connezac

### Profitez de visites guidées de la cour d’honneur et des terrasses du château et découvrez l’exposition les cuirs du Clédou et la Maison Jollet. **Les cuirs du Clédou** Nathalie Pannetier travaille en grande majori- té du cuir à tannage végétal. L’état d’esprit « Des cuirs du Clédou » est de fabriquer dans le respect de la na- ture et de l’environnement. **Maison Jollet** Jimmy Martinez, qualifié artisan d’art en sel- lerie et maroquinerie, créa sa gamme de produits et déposa sa marque « Jollet Atelier Φ ». Camille Hillière présente ses connaissances scientifiques et équestres au profit des créations de « Jollet Atelier Φ ». Cava- lière, elle teste également les produits en sellerie-har- nachement.

Gratuit.

Profitez de visites guidées de la cour d’honneur et des terrasses du château et découvrez l’exposition les cuirs du Clédou et la Maison Jollet.

Château de Connezac Château, 24300 Connezac Connezac Beaussac Dordogne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:30:00