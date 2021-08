Arveyres Commanderie templière d'Arveyres Arveyres, Gironde Visitez la commanderie templière d’Arveyres Commanderie templière d’Arveyres Arveyres Catégories d’évènement: Arveyres

Gironde

Visitez la commanderie templière d’Arveyres Commanderie templière d’Arveyres, 18 septembre 2021, Arveyres. Visitez la commanderie templière d’Arveyres

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Commanderie templière d’Arveyres Accès et parking gratuit.

Venez découvrir cette commanderie templière du XIIIe siècle autour d’une visite guidée et de son exposition. Commanderie templière d’Arveyres Route du Port, 33500 Arveyres Arveyres Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arveyres, Gironde Autres Lieu Commanderie templière d'Arveyres Adresse Route du Port, 33500 Arveyres Ville Arveyres lieuville Commanderie templière d'Arveyres Arveyres