Vienne

### Visite de l’église avec découverte de ses vitraux et de sa cloche russe. Après une courte histoire de l’église, les visiteurs sont invités à découvrir les vitraux historiés et la cloche russe lors d’une visite commentée, assurée par des guides amateurs de la Société des sciences de Châtellerault. Un questionnaire sera proposé au jeune public. Il portera sur l’identification des personnages de l’église (vitraux et statues) grâce à la représentation de leurs symboles et attributs.

Gratuit. Groupes de 5 maximum pour la montée dans le clocher.

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:30:00

